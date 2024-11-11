بالأرقام.. البزري يكشف عدد النازحين إلى صيدا وقضائها

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وأوضح البزري في كلامه خلال مقابلة له، أن "صيدا وأهلها يقومون بواجبهم الوطني في استقبال أخوانهم وفي حماية وضمان اللحمة الوطنية على رغم ضئالة المساعدات التي تصل من الدولة".وإعتبر أن "ثمة غيابا واضحا لبعض مكونات الدولة عن المدينة، ونحن كقوى سياسية سنلتقي خلال يومين للمطالبة بمساعدات أكثر وحضور أفضل وافعل للدولة وأجهزتها الأمنية"، مضيفاً "أكدنا للرئيس نجيب ميقاتي قبل حضوره القمة الإسلامية أن لبنان في حاجة إلى أشقائه العرب لأن لبنان قوي بعروبته ويقوى بالأشقاء العرب". (الوكالة الوطنية)