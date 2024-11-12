24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مساعي وقف اطلاق النار جدية و"الحذر واجب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-11-2024
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر مطلعة "ان الحديث عن وقف اطلاق النار في لبنان وإمكانية الوصول الى تسوية سياسية حقيقية تنهي الحرب المندلعة بين "حزب الله" واسرائيل، دقيق ويحمل الكثير من الجدية.
وبحسب المصادر فإن من يبث اجواءً تفاؤلية ليس الاعلام فقط، بل بعض الديبلوماسيين الغربيين الذين اوحوا في اكثر من لقاء بأن امكانية وقف اطلاق النار قائمة وبشدة.
Advertisement
لكن المصادر اعتبرت ان التفاؤل يجب ان يكون حذرا، خصوصا ان اسرائيل لطالما اوحت بالكثير من الايجابية في غزة ولاحقا في لبنان لكنها في اللحظة الاخيرة عملت على افشال المفاوضات وعرقلتها.
وفي السياق ذاته، قال مرجع سياسيّ إنّه "لا يُمكن التعويل على الأجواء الإيجابيّة التي تُوحي بها إسرائيل، بما يتعلّق بمُحادثات وقف إطلاق النار، لأنّ المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين لم يُعلن بعد أنّه سيزور المنطقة، بينما تل أبيب تضع شروطاً تعجيزيّة على لبنان".
وأضاف " أنّ إسرائيل تُناور مرّة جديدة كما فعلت قبل الإنتخابات الأميركيّة وفي السابق في غزة لإفشال المُفاوضات وكسب الوقت لإطالة الحرب، وتحقيق أهدافٍ إضافيّة في لبنان".
وأشار إلى أنّ "حزب الله" لن يقبل بالشروط التي تضعها إسرائيل، وهذا ما تُعوّل عليه الأخيرة لتوسيع عمليتها البريّة في لبنان.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
08:40 | 2024-11-11
11/11/2024 08:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. تعرّفوا اليها
Lebanon 24
فنان يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. تعرّفوا اليها
09:17 | 2024-11-11
11/11/2024 09:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان شفاف.. طليقة الفنان تامر حسني تُثير الجدل بإطلالتها وتتعرّض للانتقادات (صور)
Lebanon 24
بفستان شفاف.. طليقة الفنان تامر حسني تُثير الجدل بإطلالتها وتتعرّض للانتقادات (صور)
04:06 | 2024-11-11
11/11/2024 04:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة جديدة في عكّار.. إسرائيل تقصفُ منزلاً لنازحين وسقوط شهداء!
Lebanon 24
مجزرة جديدة في عكّار.. إسرائيل تقصفُ منزلاً لنازحين وسقوط شهداء!
11:43 | 2024-11-11
11/11/2024 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الحرب الاسرائيلية… مطاعم وملاهي ليلية صامدة في هذه المناطق
Lebanon 24
رغم الحرب الاسرائيلية… مطاعم وملاهي ليلية صامدة في هذه المناطق
04:30 | 2024-11-11
11/11/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-11-12
لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ "صفّ أوّل"
03:18 | 2024-11-12
بصلية صاروخية... هذا ما استهدفه "الحزب" صباح اليوم
03:14 | 2024-11-12
جريمة مروعة في البترون.. أطلق النار على فتاتين وفرّ إلى جهة مجهولة
03:08 | 2024-11-12
اجتماع في السرايا لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس
03:03 | 2024-11-12
ريزا طالب باحترام القانون الإنساني الدولي ووقف العنف
03:00 | 2024-11-12
وقائع.. هل سيفترق "حزب الله" عن إيران؟
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
12/11/2024 10:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
12/11/2024 10:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
12/11/2024 10:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24