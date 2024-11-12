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لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:57
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وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مناطق حارة حريك الغبيري والليلكي، والحدث.
وقال عبر اكس: ️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني.
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