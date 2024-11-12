Advertisement

لبنان

حبشي: اذا اراد لبنان حماية آثاره فعليه التزام القرارات الدولية

Lebanon 24
12-11-2024 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1277059-638670025312239582.jpg
Doc-P-1277059-638670025312239582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو "تكتل الجمهورية القويّة" النائب أنطوان حبشي أن "لبنان لا يمكنه أن يعيش صيفاً وشتاءً تحت سقف واحدٍ، فإذا أراد أن يطلب من المجتمع الدولي حماية آثاره فعليه أن يلتزم مقررّات هذا المجتمع، ويكون جزءاً من المنظومة الدوليّة وليس خارجها".
Advertisement

وشدد على انه "يجب علينا بذل المزيد من الجهود اللازمة لحماية الآثار اللبنانية، وهذا لا يتم الا من خلال تمسكنا بالمعاهدات الدولية، والتزام مقررات المجتمع الدولي دون استثناء، فلا ننادي المجتمع الدولي فقط عندما نحتاجه وعندما لا نحتاجه لا نطبق القرارات الدولية".

ودعا "القوى الأمنيّة اللبنانيّة المسؤولة الى معاينة قلعة بعلبك ومحيطها للتأكد من خلوّها من أي شيء، في ظلّ ما نراه من تهديمٍ كليّ لقرى تمرّ الأنفاق تحتها".

ختم: "كان يجب ألا تدع عدوّك يجرّك الى مسرح معركة لست جاهزاً ولا محضّراً لها. إنهم يقرأون في كتاب مختلف عن الكتاب الذي نقرأ به، إذا لم نجد كتاباً مشتركاً نقرأ فيه، يجب أن نفعل شيئاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-11-12
03:18 | 2024-11-12
03:14 | 2024-11-12
03:08 | 2024-11-12
03:03 | 2024-11-12
03:00 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24