حبشي: اذا اراد لبنان حماية آثاره فعليه التزام القرارات الدولية

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أكد عضو "تكتل الجمهورية القويّة" النائب أنطوان حبشي أن "لبنان لا يمكنه أن يعيش صيفاً وشتاءً تحت سقف واحدٍ، فإذا أراد أن يطلب من المجتمع الدولي حماية آثاره فعليه أن يلتزم مقررّات هذا المجتمع، ويكون جزءاً من المنظومة الدوليّة وليس خارجها".وشدد على انه "يجب علينا بذل المزيد من الجهود اللازمة لحماية الآثار اللبنانية، وهذا لا يتم الا من خلال تمسكنا بالمعاهدات الدولية، والتزام مقررات المجتمع الدولي دون استثناء، فلا ننادي المجتمع الدولي فقط عندما نحتاجه وعندما لا نحتاجه لا نطبق القرارات الدولية".ودعا "القوى الأمنيّة اللبنانيّة المسؤولة الى معاينة قلعة بعلبك ومحيطها للتأكد من خلوّها من أي شيء، في ظلّ ما نراه من تهديمٍ كليّ لقرى تمرّ الأنفاق تحتها".ختم: "كان يجب ألا تدع عدوّك يجرّك الى مسرح معركة لست جاهزاً ولا محضّراً لها. إنهم يقرأون في كتاب مختلف عن الكتاب الذي نقرأ به، إذا لم نجد كتاباً مشتركاً نقرأ فيه، يجب أن نفعل شيئاً".