ريزا طالب باحترام القانون الإنساني الدولي ووقف العنف

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لفت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في تصريح، الى اننا "ما نزال نشهد مستويات مقلقة وغير مسبوقة من الخسائر البشرية والأعباء الإنسانية للنزاع في لبنان، خلال الأسبوع الماضي فقط، وبحسب وزارة الصحة العامة، سُجّل مقتل 241 شخصاً على الأقل وإصابة 642 آخرين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية. إن المشهد الإنساني في لبنان اليوم قاتم للغاية، فيوم أمس، قتلت إحدى الغارات 23 شخصًا، بينهم سبعة أطفال في بلدة علمات (جبيل) في محافظة جبل لبنان، وفي اليوم نفسه، قتلت غارة جوية أخرى في مدينة صور خمسة أشقاء من العائلة نفسها، جميعهم من ذوي الاحتياجات الخاصة".وقال: "على مدار الشهر الماضي، دفعت الأعمال العدائية أكثر من 185 ألف شخص إلى ترك منازلهم بحثًا عن الأمان داخل البلاد، ليتجاوز عدد المهجّرين والنازحين داخليًا 870 ألف شخص، بينما لا يزال العديد من الأفراد، وضمنهم أفراد كبار في السن وضعفاء، باقون وسط الأنقاض في بلداتهم ومنازلهم".ختم: "يجب ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما يجب احترام القانون الإنساني الدولي، كلّ هذا العنف يجب أن يتوقف الآن".