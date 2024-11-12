بعد إصابته بانفجارات أجهزة البيجر.. أول ظهور للسفير الإيراني في لبنان (صور)

في أول ظهور له بعد إصابته بانفجارات أجهزة الـ"بيجر" في أيلول الماضي، اجتمع سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الإجراءات المستقبلية التي يجب اتخاذها في إطار التطورات الحالية في لبنان.

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وشدد عراقجي على "ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة واستمرار الضغط السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان"، مؤكدا "أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات فورا". وشدد عراقجي على "ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة واستمرار الضغط السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان"، مؤكدا "أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات فورا".