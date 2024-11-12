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لبنان

بعد إصابته بانفجارات أجهزة البيجر.. أول ظهور للسفير الإيراني في لبنان (صور)

Lebanon 24
12-11-2024 | 06:30
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في أول ظهور له بعد إصابته بانفجارات أجهزة الـ"بيجر" في أيلول الماضي، اجتمع سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الإجراءات المستقبلية التي يجب اتخاذها في إطار التطورات الحالية في لبنان.
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وشدد عراقجي على "ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة واستمرار الضغط السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان"، مؤكدا "أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات فورا".
 


كما قدم توجيهاته وتعليماته اللازمة للسفير أماني بشأن الخطوات المقبلة، موضحا الأولويات الدبلوماسية التي ينبغي اتباعها في المرحلة المقبلة لضمان حماية لبنان ودعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وكان السفير الإيراني قد أصيب في تفجيرات الـ"بيجر" في بيروت، ونقل على إثره إلى طهران لتلقي العلاج، وهو الآن بصحة جيدة استعدادا للعودة إلى مهامه في لبنان. (روسيا اليوم)

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