سليمان فرنجيه بحث والسفير البلجيكي في التطورات الميدانية والسياسية

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير البلجيكي الجديد في لبنان أرناوت بويلس، في حضور الدكتور جان بطرس، وتم البحث في مجمل الاوضاع والتطورات الميدانية والسياسية في لبنان والمنطقة.

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