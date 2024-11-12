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لبنان
سليمان فرنجيه بحث والسفير البلجيكي في التطورات الميدانية والسياسية
Lebanon 24
12-11-2024
|
06:39
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير البلجيكي الجديد في لبنان أرناوت بويلس، في حضور الدكتور جان بطرس، وتم البحث في مجمل الاوضاع والتطورات الميدانية والسياسية في لبنان والمنطقة.
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