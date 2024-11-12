"الصحة" تنشر لوائح تفصيلية بتوزيع الأدوية على مراكز الرعاية للنازحين

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نشرت وزارة الصحة العامة لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان ويتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الخدمات للنازحين في كل من المحافظات اللبنانية.كما نشرت لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي يتم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وبلغ الحجم الاجمالي لعلب الأدوية التي تم تسليمها حتى الآن 2,249,468.واشارت وزارة الصحة الى انه "يتم نشر هذه اللوائح التي هي الرابعة من نوعها بشكل دوري حرصا على ابقاء الرأي العام وكافة المعنيين على اطلاع. كما أن اللوائح موجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة".