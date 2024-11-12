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لبنان

بصواريخ نوعيّة... "حزب الله" قصف قاعدة تل نوف الجويّة

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدوّ الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت عصر اليوم قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية". ‏
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