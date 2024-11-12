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لبنان

ميقاتي يستقبل بلاسخارت في السّرايا

Lebanon 24
12-11-2024 | 11:40
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
 
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