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لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: إعادة تشغيل معمل جون

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:17
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها وبالتنسيق مع كهرباء لبنان قد اتخذت التدابير الفورية لاستبدال التغذية من جون - اولي (المتضرر) الى جون - صيدا، مما سمح فنيا باعادة تشغيل معمل جون.

وفي سبيل اعادة تغذية قرى الشوف من الخط رقم 2 الخارج من محطة الاولي، قامت المصلحة بالتنسيق مع كهرباء لبنان لتفصيل الخط رقم 2 وعزل قسم من بلدة جون التي تتغذى من الخط المتضرر تمهيدا لاعادة التغذية الى سائر البلدات.
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وحسب البيان، ستباشر فرق المصلحة باشغال صيانة خط اولي - جون وكذلك أشغال صيانة الخط رقم 2 في بلدة جون من قبل كهرباء لبنان في القريب العاجل تمهيدا لاعادة التغذية الى طبيعتها.
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