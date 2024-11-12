المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: إعادة تشغيل معمل جون

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها وبالتنسيق مع كهرباء لبنان قد اتخذت التدابير الفورية لاستبدال التغذية من جون - اولي (المتضرر) الى جون - صيدا، مما سمح فنيا باعادة تشغيل معمل جون.وفي سبيل اعادة تغذية قرى الشوف من الخط رقم 2 الخارج من محطة الاولي، قامت المصلحة بالتنسيق مع كهرباء لبنان لتفصيل الخط رقم 2 وعزل قسم من بلدة جون التي تتغذى من الخط المتضرر تمهيدا لاعادة التغذية الى سائر البلدات.وحسب البيان، ستباشر فرق المصلحة باشغال صيانة خط اولي - جون وكذلك أشغال صيانة الخط رقم 2 في بلدة جون من قبل كهرباء لبنان في القريب العاجل تمهيدا لاعادة التغذية الى طبيعتها.