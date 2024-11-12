بينهم أطفال ونساء.. ارتفاع حصيلة شهداء جون إلى 15

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على جون في قضاء الشوف أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى سقوط 15 شهيدا من بينهم 8 نساء و 4 أطفال إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح.

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واشارت وزارة الصحة إلى أن أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة.



وفي بيان آخر أشارت وزارة الصحة إلى سقوط شهيد و 24 جريحا حصيلة غارات العدو على صور وقضائها.



وأتت حصيلة الجرحى على الشكل التالي:



- صور: 16 جريحا

- المنصوري: شهيد

- قلاويه: جريحان

- القليلة: جريحان

- صديقين: جريح

- قانا: جريح

- برج الشمالي: جريحان