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لبنان

بنت جبيل تحت المجهر والاستعدادات للمرحلة الثانية بدأت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة ان اعلان الجيش الاسرائيلي بدء المرحلة الثانية من المعركة البرية يعني انه يريد السعي مجددا لتحقيق انجاز يستفيد منه في المفاوضات الحاصلة والتي يبدو ان واشنطن تريد نجاحها خلال اسابيع.
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وترى المصادر ان تركيز العملية البرية بمرحلتها الثانية سيكون على محور بنت جبيل، اذ يبدو ان هناك قرارا واضحا من قبل العدو بتحقيق انجاز ما في بنت جبيل وغيرها من المدن والقرى الحدودية.
وتتوقع المصادر ان تختلف تكتيكات الجيش الاسرائيلي في هذه المرحلة اذ قد يزج بعدد اكبر من الاليات، خصوصا ان تحقيق أي خرق جدي من دون استخدام الدبابات اثبت فشله في المرحلة الاولى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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