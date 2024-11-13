الحجار زار مولوي وعرضا شؤون بلدات وبلديات اقليم الخروب

زار النائب السابق محمد الحجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه بالوزارة، وجرى خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا، ومنها المتعلق بعمل ودور البلديات في اقليم الخروب، وخصوصاً في خلايا الأزمة المركزية والفرعية المشكّلة، لإستقبال ومساعدة الأهل النازحين إلى قرى وبلدات الإقليم، إضافة إلى الأوضاع الأمنية عامة وتلك الإجتماعية لجميع المواطنين في هذا الظرف بالذات.

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