Advertisement

لبنان

عبد الله نوه بقرار نقابة الأطباء بمضاعفة المعاش التقاعدي للأطباء وعائلاتهم

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1277689-638670956243230395.jpg
Doc-P-1277689-638670956243230395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله إتصالاً هاتفياً، بنقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش، منوها بقرار مجلس النقابة في بيروت بمضاعفة المعاش التقاعدي للأطباء وعائلاتهم،  وأمل أن" يستمر رفع هذا المعاش والإعانة الإجتماعية، بما يتناسب مع زيادة مداخيل النقابة، حتى نصل في يوم قريب، إلى ما يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للزملاء وعائلاتهم".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
07:03 | 2024-11-13
06:59 | 2024-11-13
06:55 | 2024-11-13
06:50 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24