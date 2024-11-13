عبد الله نوه بقرار نقابة الأطباء بمضاعفة المعاش التقاعدي للأطباء وعائلاتهم

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أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله إتصالاً هاتفياً، بنقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش، منوها بقرار مجلس النقابة في بيروت بمضاعفة المعاش التقاعدي للأطباء وعائلاتهم، وأمل أن" يستمر رفع هذا المعاش والإعانة الإجتماعية، بما يتناسب مع زيادة مداخيل النقابة، حتى نصل في يوم قريب، إلى ما يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للزملاء وعائلاتهم".