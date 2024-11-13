اجتماعات وزارية لميقاتي في السرايا.. وهذا ما تم بحثه

‏عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، حيث عرض مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الأوضاع الراهنة وشؤونا وزارية والتعاون مع البنك الدولي.



وزير الاشغال

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: "بحثنا مع دولة الرئيس بعض الامور الأساسية وتركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار، بناء على عدة نماذج لآلية التمويل لذلك ، كما بحثنا موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية و سير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة ، والتنسيق الكامل بطبيعة الحال. هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".

وزير الاتصالات



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الجامعة اللبنانية واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، في حضور المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، وجرى البحث في أوضاع وزارة الاتصالات.

وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي قال: "اطلعنا دولة الرئيس على اوضاع الجامعة اللبنانية والأضرار التي لحقت بالمباني في مجمع الحدث، كذلك انطلاق العام الدراسي عن بعد في 16 كلية والامور جيدة".



النائب الخير

وإستقبل رئيس الحكومة النائب أحمد الخير وبحث معه كافة المستجدات اضافة الى شؤون خدماتية.



نقابة مخلصي البضائع

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة مخلصي البضائع في منطقة المصنع برئاسة رئيس المصلحة منذر العجمي، في حضور النائب بلال الحشيمي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واوضح العجمي أن الوفد طالب بحقوقه لناحية السماح للمخلصين العمل على الاراضي اللبنانية، لا سيما في مرفأي بيروت وطرابلس، خصوصاً بعد إقفال الحدود عن منطقة المصنع نتيجة العدوان الاسرائيلي على المنطقة، وأبدى الرئيس ميقاتي تجاوبا لناحية متابعة الموضوع.



كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من "حركة شباب لبنان" و"هيئة الطوارئ المدنية" برئاسة إيلي صليبا.

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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اللقاء مع نائب رئيس الحكومة:

اللقاء مع وزير الأشغال:

اللقاء مع وزير الإتصالات:

اللقاء مع رئيس الجامعة اللبنانية:

اللقاء مع النائب أحمد الخير:

اللقاء مع نقابة مخلصي البضائع:

وفد من "حركة شباب لبنان":