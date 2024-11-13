مصر تؤكد: ملتزمون في دعم الجيش

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي بحضور السفير المصري في لبنان علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.وأكّد الوزير عبد العاطي "التزام مصر دعم الجيش اللبناني".