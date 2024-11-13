بالصور.. لبنان يتسلّم 3 قطع أثرية ضُبِطت في سويسرا

تسلّمت سفيرة لبنان لدى سويسرا رلى نور الدين من مسؤولي المكتب الفدرالي السويسري للثقافة ثلاث قطع أثرية عائدة للبنان هي كناية عن أمفورا زجاجية زرقاء صغيرة، وتمثال صغير من البرونز، وتمثال صغير من دون رأس لأفروديت (كلها تعود الى ما بين القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد)، كانت ضُبِطت في سويسرا في إطار ملاحقة جنائية، وذلك إنفاذاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة. وسيتم نقل هذه القطع الى لبنان تمهيدا لعرضها في المتحف الوطني. (الوطنية للإعلام)

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