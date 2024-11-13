Advertisement

لبنان

بالصور.. لبنان يتسلّم 3 قطع أثرية ضُبِطت في سويسرا

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1277755-638671014933845227.png
Doc-P-1277755-638671014933845227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّمت سفيرة لبنان لدى سويسرا رلى نور الدين من مسؤولي المكتب الفدرالي السويسري للثقافة ثلاث قطع أثرية عائدة للبنان هي كناية عن أمفورا زجاجية زرقاء صغيرة، وتمثال صغير من البرونز، وتمثال صغير من دون رأس لأفروديت (كلها تعود الى ما بين القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد)، كانت ضُبِطت في سويسرا في إطار ملاحقة جنائية، وذلك إنفاذاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة. وسيتم نقل هذه القطع الى لبنان تمهيدا لعرضها في المتحف الوطني. (الوطنية للإعلام)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
08:47 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:41 | 2024-11-13
08:40 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24