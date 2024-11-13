Advertisement

لبنان

وزير خارجية مصر: الأولويّة هي لوقف إطلاق النار في لبنان ولا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1277758-638671018824643772.jpg
Doc-P-1277758-638671018824643772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير خارجيّة مصر بدر عبد العاطي إنّ "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة دعم وتضامن مع لبنان وشعبه، وأكّدت استمرار دعم مصر للبنان في هذه الظروف واستعدادها لتلبية الحاجات الإنسانيّة والصحيّة".
Advertisement
 
 
وشدّد عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة على أنّ "الأولويّة هي لوقف إطلاق النار من دون شروط والحفاظ على الإستقرار الداخلي".
 
 
ودعا "إلى إنهاء الشغور الرئاسي"، وقال: "لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إملاءات خارجية، وعلى الرئيس أنّ يكون توافقيّاً من دون إقصاء أيّ طرف".
 
 
وأشار عبد العاطي إلى أنّ "الجيش يقوم بدور مهمّ في الحفاظ على السلم وتماسك الدولة ونؤكّد دعمنا الكامل له"، وتابع: "تمّ التأكيد من قبل برّي وقائد الجيش العماد جوزاف عون على استعداد الجيش للإنتشار تنفيذاً للقرار 1701".
 
 
وأضاف: "لن نتوقّف عن تقديم الدعم للبنان، ونُدين العدوان الغاشم ونؤكّد ممارسة كلّ أشكال الضغط لوقف العدوان"، ولفت إلى أنّ "هناك اتصالات شبه يوميّة تهدف إلى وقف النار وممارسة الضغوط على إسرائيل".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
08:47 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:41 | 2024-11-13
08:40 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24