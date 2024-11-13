وزير خارجية مصر: الأولويّة هي لوقف إطلاق النار في لبنان ولا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية

قال وزير خارجيّة مصر بدر عبد العاطي إنّ "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة دعم وتضامن مع لبنان وشعبه، وأكّدت استمرار دعم مصر للبنان في هذه الظروف واستعدادها لتلبية الحاجات الإنسانيّة والصحيّة".

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وشدّد عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة على أنّ "الأولويّة هي لوقف إطلاق النار من دون شروط والحفاظ على الإستقرار الداخلي".

ودعا "إلى إنهاء الشغور الرئاسي"، وقال: "لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إملاءات خارجية، وعلى الرئيس أنّ يكون توافقيّاً من دون إقصاء أيّ طرف".

وأشار عبد العاطي إلى أنّ "الجيش يقوم بدور مهمّ في الحفاظ على السلم وتماسك الدولة ونؤكّد دعمنا الكامل له"، وتابع: "تمّ التأكيد من قبل برّي وقائد الجيش العماد جوزاف عون على استعداد الجيش للإنتشار تنفيذاً للقرار 1701".

وأضاف: "لن نتوقّف عن تقديم الدعم للبنان، ونُدين العدوان الغاشم ونؤكّد ممارسة كلّ أشكال الضغط لوقف العدوان"، ولفت إلى أنّ "هناك اتصالات شبه يوميّة تهدف إلى وقف النار وممارسة الضغوط على إسرائيل".