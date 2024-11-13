Advertisement

لبنان

خلف: أما حان الوقت للنواب أن يتحرروا من أي اعتبار خارجي؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1277759-638671021736254771.png
Doc-P-1277759-638671021736254771.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب ملحم خلف أنّه "من يرغب في وقف العدوان على لبنان، ومن يتق الى ان يخفف مآسي الناس، ومن يطالب بمعالجة مشاكل المواطنين، ومن يرد ان يحل الازمات المتراكمة في الوطن،  فصراطه مرسوم ومعروف ، اذ لا طريق سوى العودة الى الامتثال الى احكام الدستور، والتمسك بالديموقراطية والحفاظ على الجمهورية".
Advertisement
وأكد أن "قرار العودة الى انتظام الحياة العامة، وتفعيل المؤسسات، وقيام القضاء الفاعل والمستقل، والمدخل الى كل ذلك هو في انتخاب رئيس للجمهورية!"، وسأل:" َفماذا ننتظر نحن النواب لانقاذ أناسنا واهلنا، وشعبنا، ووطننا؟".

وختم متسائلا: "اما حان الوقت للـ١٢٨ نائباً ان يتحرروا من اي اعتبار خارجي وان يسترجعوا حريتهم  وقرارهم الوطني فترتاح البلاد ويطمئن الشعب ونبني معاً دولة الحق والقانون؟!". (الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
08:47 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:41 | 2024-11-13
08:40 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24