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لبنان

بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:59
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تابعت بلدية صور وشركة كهرباء لبنان إصلاح الاعطال على شبكة الكهرباء التي سببتها الغارات المعادية المتتالية على مدينة صور. (الوطنية للإعلام)
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