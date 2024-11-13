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لبنان
ميقاتي استقبل وزير خارجية مصر: لبنان يرفض أي شروط تُشكّل تجاوزاً للقرار 1701
Lebanon 24
13-11-2024
|
07:35
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي بعد ظهر اليوم في دارته، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى .
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وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
في خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد"أن الاولوية اللبنانية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي".
وشدد على" أولوية الحل السلمي على قاعدة تطبيق القرار 1701 والزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه كاملا".
وقال" إن لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701"، مشددا على" التزام الحكومة تعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل".
تصريح
بعد الزيارة ادلى الوزير عبد العاطي بالتصريح الاتي:
تشرفت بمقابلة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان اللقاء يعكس العلاقة القوية بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين. ونقلت لدولة الرئيس رسالة تضامن من مصر، قيادة وحكومة وشعبا، واستمرار كافة اشكال الدعم الى لبنان الشقيق في هذا الوضع الصعب وهذه الظروف الحالية.
أكدت لدولة الرئيس ان مصر لن تتوقف عن كل الجهد المخلص لوقف العدوان الاسرائيلي والتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار. كما اكدت اولوية قضية وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي واهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها والحفاظ عليها وفي مقدمتها بطبيعة الحال مؤسسة الرئاسة اللبنانية واهمية اختيار رئيس توافقي للبنان، يحظى بتوافق كل الطوائف اللبنانية،وكافة فئات الشعب اللبناني الشقيق.
تحدثنا ايضا عن ان انهاء الشغور الرئاسي لا يجب ولا يمكن القبول بأن يكون شرطا من شروط وقف اطلاق النار وانما لا بد ان يكون بملكية وطنية لبنانية. نحن نعوّل بطبيعة الحال على دولة الرئيس ميقاتي وعلى قيادته وحكمته جنبا الى جنب مع رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري في قيادة لبنان في هذا الوقت المضطرب نحو شاطئ الامان حتى نوقف هذا العدوان الاسرائيلي ويتم انتخاب رئيس لبناني توافقي ضمن ملكية لبنانية وطنية.
اكدت لدولة الرئيس الرفض الكامل لاي املاءات خارجية. ولا تملك اي دولة او جهة خارجية ان تملي على اللبنانيين من يكون رئيسهم المقبل.
اضاف: استمعت الى شرح مطول من دولة الرئيس ميقاتي حول تطورات الاوضاع وكيفية الخروج منها اضافة الى طلبات الحكومة اللبنانية واحتياجاتها من المواد الغذائية والايوائية والصحية والطبية. هناك جسر جوي ممتد من القاهرة الى بيروت، وهو مستمر وقد اتيت اليوم ومعي شحنة من الدعم والمساعدات وهذه ليست هبة من مصر الى لبنان، بل هي مسؤولية ملقاة على عاتق مصر باعتبار انها الشقيقة الكبرى ولن نتوقف عن تقديم هذا الدعم. وهذا الجسر ممتد للتخفيف من اعباء هذا العدوان والنزوح القسري الداخلي الذي يعد جريمة مكتملة الاركان. لن نتوانى عن دعم لبنان ولا يمكن اقصاء اي طائفة او فئة، فلبنان لكل الشعب اللبناني ، ونحن مستمرون في تواصلنا مع الجانب الاميركي ومع الاوروبيين واشقائنا العرب وكل الاطراف الدولية بما فيها الصين وروسيا وغيرها حتى يكون هناك وقف فوري لاطلاق النار.
بري
وكان عبد العاطي التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقال من عين التينة إنّ "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة دعم وتضامن مع لبنان وشعبه، وأكّدت استمرار دعم مصر للبنان في هذه الظروف واستعدادها لتلبية الحاجات الإنسانيّة والصحيّة".
وشدّد عبد العاطي على أنّ "الأولويّة هي لوقف إطلاق النار من دون شروط والحفاظ على الإستقرار الداخلي".
ودعا "إلى إنهاء الشغور الرئاسي"، وقال: "لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إملاءات خارجية، وعلى الرئيس أنّ يكون توافقيّاً من دون إقصاء أيّ طرف".
وأشار عبد العاطي إلى أنّ "الجيش يقوم بدور مهمّ في الحفاظ على السلم وتماسك الدولة ونؤكّد دعمنا الكامل له"، وتابع: "تمّ التأكيد من قبل برّي وقائد الجيش العماد جوزاف عون على استعداد الجيش للإنتشار تنفيذاً للقرار 1701".
وأضاف: "لن نتوقّف عن تقديم الدعم للبنان، ونُدين العدوان الغاشم ونؤكّد ممارسة كلّ أشكال الضغط لوقف العدوان"، ولفت إلى أنّ "هناك اتصالات شبه يوميّة تهدف إلى وقف النار وممارسة الضغوط على إسرائيل".
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