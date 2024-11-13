"حادث صعب جدّاً".. هكذا قُتِلَ جنود إسرائيليّون اليوم في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأعلنت عن مقتل 7 جنود إسرائيليين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن حادث صعب جدًا في لبنان حصل مع جنود من لواء غولاني.