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لبنان

"حادث صعب جدّاً".. هكذا قُتِلَ جنود إسرائيليّون اليوم في جنوب لبنان

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:51
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. 
 
وأعلنت عن مقتل 7 جنود إسرائيليين.  
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن حادث صعب جدًا في لبنان حصل مع جنود من لواء غولاني. 
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