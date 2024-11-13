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لبنان

عن أميركا ومحاولتها وقف اطلاق النار في لبنان.. ماذا قالت إيران؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:15
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رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، أن على طهران العمل على إدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة لخفض تداعياتها.

وأكد عراقجي في مؤتمر صحفي أن الخلافات بين البلدين "جوهرية وأساسية للغاية"، مشيرا إلى أن هذه التحديات قد لا يتم حلها على المدى القصير أو حتى المتوسط، مشددا على ضرورة إدارة هذه الخلافات.
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وأضاف: "علينا أن نتصرف بطريقة تقلل التكاليف والتوترات، وإن ما تعلنه الولايات المتحدة لا يعد معيارا لإيران لكنه معيار لتصرفاتها.

كما عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الخلافات وطريقة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 
وفي ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط، قال عراقجي: "أميركا تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار في لبنان، لكن دون نتائج فعلية وهذا نفاق أو عجز أو الأمران معا". (سكاي نيوز)
 

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