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لبنان
طائرة مساعدات سعودية جديدة وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
13-11-2024
|
08:40
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واصل "مركز الملك سلمان للاغاثة و الاعمال الانسانية" تسيير الجسر الجوي الاغاثي الى لبنان بوصول الطائرة الاغاثية الـ23 الى مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت و على متنها مواد غذائية و ايوائية و حقائب صحية.
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وفي سياق متصل، يواصل المركز توزيع المساعدات الإغاثية على عائلات نازحة من الى قضاء حاصبيا، شملت 124 عائلة و استفادة أكثر من 550 فرد. (الوطنية للإعلام)
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