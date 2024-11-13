قائد الجيش بحث مع النائبين ضو وعبد المسيح التطورات الراهنة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب مارك ضو، ثم النائب أديب عبد المسيح، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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