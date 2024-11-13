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لبنان

قائد الجيش بحث مع النائبين ضو وعبد المسيح التطورات الراهنة

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:10
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب مارك ضو، ثم النائب أديب عبد المسيح، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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