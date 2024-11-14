أعلن حزب الله في بيان أنّه عند الساعة 11:50 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، استهدف تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.