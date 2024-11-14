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لبنان

عملية لـ"الحزب" ليل أمس.. إليكم ما استهدفه

Lebanon 24
14-11-2024 | 01:07
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أعلن حزب الله في بيان أنّه عند الساعة 11:50 من مساء يوم الأربعاء 13-11-2024، استهدف تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.
 
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