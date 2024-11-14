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لبنان

ما الرسالة وراء استهداف جون وعرمون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2024 | 02:45
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قال مصدر حزبيّ إنّ الاستهدافات المتكررة لمنطقتي  جون وعرمون التي تعتبر "آمنة" باتت رسالة واضحة تشير إلى أنه ما من منطقة باتت بمنأى عن القصف الإسرائيلي.
وذكر المصدر أن "التأهب" في كل المناطق بات كبيراً لدرجة أنّ مختلف المسؤولين الحزبيين باتوا على أهبة الإستعداد لحصول أي طارئ خصوصاً إن الضربات الإسرائيلية تطالُ المدنيين بشكل خاص.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

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