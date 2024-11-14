إقتراح إسرائيليّ لحسم الحرب في لبنان.. ما هو مضمونه؟

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يقترح خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومتراً لا يدخله أحد.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ليبرمان يشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته مدة 50 إلى 100 سنة.