Advertisement

لبنان

"الحزب" استهدف موقع جل العلام الحدودي بصلية صاروخية

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1278245-638671852116327593.jpg
Doc-P-1278245-638671852116327593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، في بيان أنه ‏استهدف عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم موقع جل العلام الحدودي، بصلية صاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بصليةٍ صاروخية.. "الحزب" استهدف مقر قيادة كتيبة راميم
lebanon 24
14/11/2024 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدوّ الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية
lebanon 24
14/11/2024 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كفر بلوم بصلية صاروخية
lebanon 24
14/11/2024 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: عناصرنا استهدفوا ليلا مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية
lebanon 24
14/11/2024 14:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

"الحزب"

استهدف

العلام

الحدودي

بصلية

صاروخية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2024-11-14
05:30 | 2024-11-14
07:11 | 2024-11-14
07:04 | 2024-11-14
07:01 | 2024-11-14
07:00 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24