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لبنان

تقرير يتحدّث عن "حزب الله".. ماذا كشف عن قدراته؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 07:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن قدرات "حزب الله" تضررت بشكل كبير لكن قواته البرية على طول الحدود لا تزال سليمة.
 
وقال هولمغرين من معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن المسؤول الاستخباراتي الكبير أشار أيضا إلى أن "الحزب الذي تسلحه وتموله إيران بشكل أساسي، لا يزال قادراً على تنفيذ هجمات في الخارج".

وحذر المسؤول الاستخباراتي أيضا من أن "حزب الله" جمع مخزونا ضخما من الصواريخ والقذائف وغيرها من القدرات قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب "بدأ من نقطة انطلاق قوية للغاية".

من جهته، ذكر هولمغرين أن حركة "حماس" حليفة "حزب الله" لا تزال في غزة تجند أعضاء ومقاتلين جدداً في صفوفها، ومن المرجح أن تستمر في القيام بذلك "طالما لا يوجد خيار سياسي بديل على الأرض لهؤلاء الشباب المحبطين".

وأضاف "أن حزب الله وحماس ضعفا عسكريا إلى حد كبير إلا أنهما يتحولان إلى قوة متمردة في الميدان، لقد تحولا إلى الأسلحة الصغيرة وتكتيكات الكر والفر، وكان عليهم أن يظلوا بعيدا عن الأنظار".
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