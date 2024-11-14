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لبنان
المرحلة الثانية بدأت.. كيف يقوم "حزب الله" باستدراج الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
14-11-2024
|
09:00
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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ الخبير العسكري العميد حسن جوني قال إنّ القوات الإسرائيليّة بدأت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في لبنان بشكل محدود جدا، مشيرا إلى أن حزب الله يعتمد على الاستدراج واستخدام أسلحة أكثر نوعية في هذه المرحلة.
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وأوضح جوني أنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيد المرحلة الثانية في عيترون لكن بحذر شديد وتقدم محدود نحو بنت جبيل"، مشيرا إلى "أن المقاومة تمارس تكتيكا يقوم على الاستدراج والقصف بالصواريخ النوعية".
وأضاف "ربما يسمح حزب الله للقوات الإسرائيلية بالدخول إلى بنايات معينة من باب الاستدراج ثم الاشتباك معها"، مشيرا إلى أن الحزب قصف الجنود الإسرائيليين في مارون الراس بصاروخ "نصر1″، وهو صاروخ بعيد المدى وشديد الانفجار.
ولفت جوني إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن خروج مقاتلي حزب الله من فتحة نفق في منطقة عمل المرحلة الثانية.
وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل كلما تحركت أكثر، انكشفت وكانت عرضة للاستهداف "خصوصا في خط الدفاع الثاني المجهز والمحصن بشكل أكبر من النطاق الحدودي الذي لم يكن لدى المقاومة حرية تجهيزه بشكل كبير".
وقال جوني إن التصعيد الأخير في ضربات حزب الله وتكرار الهجوم على وزارة الدفاع الإسرائيلية وغيرها من الأهداف الحساسة، دفع الجيش الإسرائيلي لتكثيف عمليات التدمير التي يقوم بها في لبنان". (الجزيرة)
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