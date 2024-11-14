هل اقتربت نهاية الحرب في لبنان؟ إليكم ما كشفه وزيرٌ إسرائيليّ

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أنّ "إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع حزب الله".



وأشار كوهين إلى أنّ "إسرائيل لا بدّ أنّ تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حال انتهاك أيّ اتّفاق".