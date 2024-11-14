"لبنان 24" في صور... شاهدوا كيف أصبحت المدينة بعد الغارات الإسرائيليّة (فيديو)

عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/jhVdLENoBA
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2024
عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/jhVdLENoBA
عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/OqI5ooBgEf
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2024
عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/OqI5ooBgEf
عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/YhdwlHAyXf
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2024
عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/YhdwlHAyXf