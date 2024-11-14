"لبنان 24" في صور... شاهدوا كيف أصبحت المدينة بعد الغارات الإسرائيليّة (فيديو)

جال فريق "لبنان 24" في صور، بعد الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت المدينة.

ووثّقت عدسة فريقنا الدمار الكبير الذي لَحِقَ بالمدينة، حيث دُمِّرَت عدّة أبنيّة وتضرّرت أخرى بشكل كبير جدّاً.

عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/jhVdLENoBA — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2024 Advertisement

عدسة "لبنان 24" تُوثّق الدمار الكبير في مدينة صور pic.twitter.com/OqI5ooBgEf — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 14, 2024