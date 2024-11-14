الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" أطلق قذائف من قاعدة مهجورة للجيش

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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن "قبل أيام أطلق حزب الله قذائف صاروخية من منطقة عنجر باتجاه منطقة حيفا، وذلك من داخل قاعدة مهجورة للجيش".وقال في منشور على "اكس" إن "هذا الهجوم يثبت استغلال حزب الله الساخر لمقدرات الدولة اللبنانية ومواطنيها بغية تنفيذ عمليات إرهابية".وتابع: "بعد ساعات عدة من عملية الإطلاق أغارت طائرات حربية على المنصة الصاروخية ودمرتها".