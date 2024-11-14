بصليات صاروخية.. سلسلة عمليات لحزب الله

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب "استهدفوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخية.وعند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، مستوطنات برعام ويرؤون والمالكية بصلية صاروخية.وعند الساعة 5:00 مستوطنة كفر يوفال بصلية صاروخية.وعند الساعة 04:00 من بعد الظهر، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخية".وعند الساعة 06:00 من مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة.