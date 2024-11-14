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لبنان

لبنان يتسلم مسودة جديدة لوقف النار.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:37
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ذكرت قناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى رسالة من الموفد الأميركي اموس هوكشتاين تتعلق بالقرار 1701.

ووفقاً لمصادر القناة، تضمنت الرسالة نقاطا إيجابية وأخرى يرفضها لبنان.
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كذلك، نقلت "العربية" عن مصادرها إن حزب الله تلقى ايضاً رسالة هوكشتاين ولم يبت في مضمونها بعد.

وأشارت المصادر الى "ارتياح لبناني لإعطاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إشارة لهوكشتاين لمتابعة مهامه".


وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إن "موقف لبنان هو تطبيق كامل مندرجات القرار 1701 والقبول بلجنة من المراقبين تضم أميركيين وفرنسيين لتطبيقه".

كما أفادت الشبكة بأن "واشنطن اقترحت إشراك مراقبين ألمان وبريطانيين لكن حزب الله رفض ذلك".

وأشارت الى ان "الموقف الأميركي ينص على أنه إذا لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة أي خرق محتمل من حزب الله يحق حينها للجيش الإسرائيلي التدخل وهو ما يرفضه لبنان حتى الآن". 

وبحسب مصادر الشبكة، أبلغت السفيرة الأميركية في بيروت المسؤولين اللبنانيين أن المبعوث الأميركي هوكشتاين لن يزور لبنان قبل تأكده من إمكانية التوصل إلى اتفاق.
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