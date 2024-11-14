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اشار "حزب القوات اللبنانية" في بيان مساء اليوم، الى أنّ "حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي نشرته وكالة رويترز بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، لا يعبّر في بعض نقاطه في شكل صحيح عما قاله جعجع، إذ إنّ الترجمة التي تولّتها الوكالة قد حرّفت مضمون بعض الأجوبة او افتقرت الى الدقة، فاقتضى التوضيح".