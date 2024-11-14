"الصحة" تكرر إدانتها الاعتداء الهمجي على مركز صحي تابع للدولة

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس، أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا. وكذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة. وما تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

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وقال البيان "إن وزارة الصحة العامة تكرر إدانتها هذا الاعتداء الهمجي على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية علما انه الاعتداء الاسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين".



وختم: "من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الانسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون أي رادع".