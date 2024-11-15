Advertisement

لبنان

مرجع روحي بارز الى واشنطن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1278615-638672554680343507.jpg
Doc-P-1278615-638672554680343507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر سياسي بارز الى انه سمع من احد المرجعيات الدينية البارزة أنه يعتزم التوجه الى الولايات المتحدة الاميركية للقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل، ولعقد لقاءات سياسية واسعة النطاق من اجل التحضير لمؤتمر دولي من اجل لبنان وعودة النهوض اليه.
Advertisement
المصدر لفت الى "أن المرجع  الديني سوف يتواصل  مع عدد من المرجعيات الأوروبية من اجل الوصول الى نجاح "مؤتمر النهوض والإستقرار" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2024-11-15
03:45 | 2024-11-15
03:30 | 2024-11-15
03:27 | 2024-11-15
03:19 | 2024-11-15
03:18 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24