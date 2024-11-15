مرجع روحي بارز الى واشنطن

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لفت مصدر سياسي بارز الى انه سمع من احد المرجعيات الدينية البارزة أنه يعتزم التوجه الى الولايات المتحدة الاميركية للقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل، ولعقد لقاءات سياسية واسعة النطاق من اجل التحضير لمؤتمر دولي من اجل لبنان وعودة النهوض اليه.المصدر لفت الى "أن المرجع الديني سوف يتواصل مع عدد من المرجعيات الأوروبية من اجل الوصول الى نجاح "مؤتمر النهوض والإستقرار" .