اطلالات صحافيي ومحللي "محور الممانعة" الى تراجع

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قال مصدر إحصائي دولي إن الإطلالات الإعلامية للصحافيين والمحللين القريبين من "محور الممانعة" تدنت بنسبة كبيرة جداً ووصلت الى 15 في المئة عما كانت عليه في بداية معركة الإسناد في الثامن من تشرين الأول 2023.وعزا الأسباب الى الأخطاء الكبيرة والقراءات الخاطئة التي وقع بها هؤلاء منذ بداية التصعيد حتى اليوم ، أما السبب الثاني فهو أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام بات يتحاشى إطلالاتهم لأسبابٍ متعددة، منها نفور الجمهور من السجالات المتكررة التي تحصل في كل مقابلة بسبب الخطابات المتوترة والتخوينية التي تظهر عند كل إطلالة من كلا الفريقين. اما السبب الأهم فهو أن بعض هؤلاء طُلب منهم من قبل "الثنائي"عدم الظهور والتنظير بطريقة عشوائية وإستفزازية تضر بالقضية في الوقت الراهن".المصدر ختم أن وسائل الإعلام المحلية والفضائيات العربية تواجه صعوبات في تأمين ضيوف من "هذا المحور" .