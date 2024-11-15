انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد

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انخفض، صباح اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة لبنانية، في حين ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة لبنانية واستقرّ سعر الغاز.– بنزين 95 أوكتان: 1424.000 ليرة لبنانية.– بنزين 98 أوكتان: 1464.000 ليرة لبنانية.– المازوت: 1325.000 ليرة لبنانية.– الغاز: 1051.000 ليرة لبنانية.