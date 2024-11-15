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لبنان

ميقاتي التقى لاريجاني

Lebanon 24
15-11-2024 | 03:51
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني في السرايا في حضور المندوب الخاص لوزير الخارجية الايرانية في منطقة الشرق الاوسط السفير محمد رضا شيباني ، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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