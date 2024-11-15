متى سيردّ "حزب الله" على المُقترح الأميركيّ؟.. إعلام إسرائيليّ يكشف

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "رد حزب الله على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار متوقع خلال أيام".



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وقالت المصادر إن "حزب الله سيدرس نقاط مسودة المقترح وسيبلغ بري بملاحظاته عليها". من جانبها، كشفت مصادر للجزيرة أن حزب الله تسلم نسخة عن مسودة مقترح لوقف إطلاق النار نقلتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون لرئيس مجلس النواب نبيه بري.وقالت المصادر إن "حزب الله سيدرس نقاط مسودة المقترح وسيبلغ بري بملاحظاته عليها".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن "مقترحا لوقف إطلاق النار"، نيابة عن المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701.