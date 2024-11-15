ما هدف إسرائيل من توسيع عمليّاتها في لبنان؟

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن نائب سابق لرئيس الكنيست قوله إن "إسرائيل توسع عملياتها في لبنان لكسب نفوذ دبلوماسي وإضعاف قدرات حزب الله".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.