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لبنان

ما حقيقة تلقي سكان مبنى في عاليه تهديداً من العدوّ الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للأنباء التي تحدّثت عن تلقي سكان مبنى في عاليه تهديداً من العدوّ الإسرائيليّ.
 
 
وأوضحت أنّ أحد المواطنين الذي يسكن في منطقة عاليه، تلقى اتّصالاً بضرورة إخلاء منزله في الطيونة بعد التهديد الإسرائيليّ.
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