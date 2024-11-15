بشأن جورج عبدالله.. ما الذي قرّرته محكمة فرنسيّة؟

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر قضائي قوله إن "محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن اللبناني جورج عبد الله المعتقل منذ 1984".

وحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي.