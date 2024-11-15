إسرائيل أدخلت سوريا ضمن بنك أهدافها.. هل يؤثر ذلك على حزب الله؟

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لفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل أدخلت الأراضي السورية ضمن بنك أهدافها العسكرية.وأوضح عبد الرحمن في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل "شنت اليوم غارات على مبنى قرب جامع الأكرم في حي المزة"، مضيفا: "لم يتضح الهدف من الغارة الأخيرة سواء كانت شخصيات إيرانية أو عناصر في الجهاد الإسلامي مثلما وقع أمس الخميس".وبحسب عبد الرحمن، فإن "الدفاعات السورية التي انطلقت من مطار المزة العسكرية، فشلت في اعتراض الصواريخ الإسرائيلية التي ضربت المبنى".وتابع: "بعد استهداف منطقة المزة وقع انفجار ثان، لكن لم يتضح إن كان في المربع الأمني الذي استهدف سابقا في كفر سوسة أم لا".وأكد أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "سوريا أدخلت الحرب حتى لو لم يقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل واضح، حيث تشن إسرائيل غارات على دمشق وضواحيها والقصير واليوم كان هناك تحليق للطيران فوق البادية السورية".وأشار إلى أن "سوريا لا تملك دفاعات جوية قادرة على التصدي للغارات الإسرائيلية لأن الدفاعات السورية تعرضت لــ149 غارة إسرائيلية منذ بداية العام ما أنهكها بشدة، والغارات كانت تضرب أيضا مواقع الرادارات التي يفترض أن ترصد الطائرات الإسرائيلية".ورأى عبد الرحمن أن "هذه الغارات تؤثر على حزب الله، لكنها لا تمنع تدفق الأسلحة الإيرانية باتجاه الأراضي اللبنانية لأن حزب الله لديه إمكانيات تساعده على نقل تلك الأسلحة". (سكاي نيوز)