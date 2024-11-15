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لبنان

مخزومي التقى بلاسخارت مع ممثلين من الكتل النيابية: اجماع على ضرورة بذل الجهود لوقف النار

Lebanon 24
15-11-2024 | 11:42
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اجتمعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، مع ممثلين من الكتل النيابية في معظمها في دارة النائب فؤاد مخزومي.
قال النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة "أكس"، إن "النواب شددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب وضمان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن قبل كل الأطراف، وتقوية الجيش وتعزيز دوره تمهيدا لنشره على الحدود".
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وأكد أن "النواب أجمعوا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة تتمتع بالميثاقية لتضع خريطة طريق لتطبيق الإصلاحات. كما تطرقوا إلى ملف النزوح وتداعياته وتأثير هذه الأزمة على المناطق التي تشهد أعدادا كبيرة من النازحين، وخصوصًا العاصمة بيروت".
وختم: "لقد شكر النواب لبلاسخارت والأمم المتحدة مجتمعة دورهما الفعال في لبنان، وكذلك الجهود الاستثنائية التي بذلاها وما زالا، لمساعدة بلدنا وشعبنا، لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي نمر فيها".
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