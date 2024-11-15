نديم الجميّل قدّم أفكار الكتائب لعضو مجلس النواب الأميركي للخروج من الوضع الراهن

Advertisement

وشدد الجميّل على ضرورة أن تشمل أي مبادرة استعادة الدولة للقرار ونشر الجيش على كامل الحدود اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية من دون غيرها تطبيقاً للقرارات الدولية ما يؤمن للبنان استقراراً شاملاً لسنوات إلى الأمام يسمح له بالنهوض من جديد.