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لبنان

نديم الجميّل قدّم أفكار الكتائب لعضو مجلس النواب الأميركي للخروج من الوضع الراهن

Lebanon 24
15-11-2024 | 12:12
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التقى النائب نديم الجميّل عضو مجلس النواب الأميركي داريل لحود في مكتبه في العاصمة الأميركية واشنطن وجرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية ولاسيما الحل المرتقب لوقف الحرب، مقدماً للحود أفكار الكتائب للخروج من الوضع الراهن وولادة لبنان حر القرار وكامل السيادة. 
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وشدد الجميّل على ضرورة أن تشمل أي مبادرة استعادة الدولة للقرار ونشر الجيش على كامل الحدود اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية من دون غيرها تطبيقاً للقرارات الدولية ما يؤمن للبنان استقراراً شاملاً لسنوات إلى الأمام يسمح له بالنهوض من جديد. 
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